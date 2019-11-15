Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
15 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал» — «Йокерит» — 3:2 Б
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
0:1 Оксанен (Лехтонен, Пильстрём) – 09:04' (5x5) 1:1 Бакош (Юнг) – 12:09' (4x5) 1:2 Лепистё (Хаапала) – 26:00' (5x5) 2:2 Бакош (Юнг) – 37:08' (5x3) 3:2 Бакош – 65:00' (ПБ)
«Куньлунь Ред Стар» — СКА — 2:3 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Галенюк, Плотников) – 24:11' (5x5) 0:2 Дергачёв (Кузьменко, Зуб) – 25:42' (5x5) 1:2 Бартли (Верек, Палола) – 32:39' (5x5) 2:2 Бартли (Вонг, Фу) – 53:48' (5x5) 2:3 Марченко (Кетов, Галенюк) – 62:07' (3x3)
«Металлург» — «Сочи» — 1:0
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 О'Делл (Расмуссен) – 38:33' (5x5)
«Динамо» Р — «Витязь» — 4:0
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Эштон (Бартулис, Сетдиков) – 10:48' (5x4) 2:0 Мейя – 35:01' (5x5) 3:0 Сетдиков – 48:42' (5x5) 4:0 Джериньш – 52:48' (en)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
- 15 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:16
-
22:54
-
22:35
-
22:09
-
21:53
-
21:29
-
21:02
-
20:47
-
20:32
-
20:06
-
19:48
-
19:15
-
19:09
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:12
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:18
-
13:01
-
12:35
-
12:10
Партнерский контент