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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

15 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал» — «Йокерит» — 3:2 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
0:1 Оксанен (Лехтонен, Пильстрём) – 09:04' (5x5)   1:1 Бакош (Юнг) – 12:09' (4x5)   1:2 Лепистё (Хаапала) – 26:00' (5x5)   2:2 Бакош (Юнг) – 37:08' (5x3)   3:2 Бакош – 65:00' (ПБ)

«Куньлунь Ред Стар» — СКА — 2:3 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Галенюк, Плотников) – 24:11' (5x5)   0:2 Дергачёв (Кузьменко, Зуб) – 25:42' (5x5)   1:2 Бартли (Верек, Палола) – 32:39' (5x5)   2:2 Бартли (Вонг, Фу) – 53:48' (5x5)   2:3 Марченко (Кетов, Галенюк) – 62:07' (3x3)

«Металлург» — «Сочи» — 1:0

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 О'Делл (Расмуссен) – 38:33' (5x5)

«Динамо» Р — «Витязь» — 4:0

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Эштон (Бартулис, Сетдиков) – 10:48' (5x4)   2:0 Мейя – 35:01' (5x5)   3:0 Сетдиков – 48:42' (5x5)   4:0 Джериньш – 52:48' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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