Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

15 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» — «Йокерит» — 3:2 Б

«Куньлунь Ред Стар» — СКА — 2:3 ОТ

«Металлург» — «Сочи» — 1:0

«Динамо» Р — «Витязь» — 4:0

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».