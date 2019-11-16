Гол Гаврикова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски. Голами в составе «Сент-Луиса» отметились Маккензи Макикерн и Брэйден Шенн. Голкипер гостей Джейк Аллен отразил 36 бросков из 39.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 15 минут 49 секунд, заблокировал 2 броска и забросил дебютную шайбу в НХЛ. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв нанёс 2 броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гавриков – 09:34' (5x5) 1:1 Макикерн (Сундквист) – 19:17' (5x5) 1:2 Шенн (Шварц, Перрон) – 29:04' (5x4) 2:2 Дюбуа (Бемстрём, Милано) – 42:50' (5x5) 3:2 Веренски (Джонс, Аткинсон) – 63:34' (4x3)
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