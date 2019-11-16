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Прервёт ли «Локомотив» победную серию «Салавата Юлаева»?

Прервёт ли «Локомотив» победную серию «Салавата Юлаева»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 16 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Локомотив» — «Салават Юлаев»;
— «Нефтехимик» — «Спартак»;
— «Динамо» М — «Сибирь»;
— «Динамо» Мн — «Авангард».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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