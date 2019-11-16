«Локомотив» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Накладал, Ильенко — Свитов — Санников;

Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;

Рафиков — Осипов, Денисенко — Да Коста — Кудрявцев;

Сидоров, Апальков, Каюмов — Алексеев — Коваленко.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.