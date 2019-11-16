«Локомотив» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Накладал, Ильенко — Свитов — Санников;
Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;
Рафиков — Осипов, Денисенко — Да Коста — Кудрявцев;
Сидоров, Апальков, Каюмов — Алексеев — Коваленко.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец, Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.
- 16 ноября 2019
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