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Заварухин: что-то сломалось в «Сибири», до паузы команда была на ходу

Заварухин: что-то сломалось в «Сибири», до паузы команда была на ходу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).

«Начали немного робко, пропустили ненужные голы. Только в третьем периоде показали игру, которая была у нас до неудачной серии. Ребята старались, были возможности, но хромает реализация. Практически не забиваем в последних играх «пять на четыре». Работаем над этим компонентом всё больше и больше – продукта нет.

Мы разбираемся, в чём проблема «Сибири». До паузы команда была на ходу. Надо пересмотреть всё как часовой механизм. Что-то сломалось в команде, вот ищем сочетания, меняем разные ребят, пробуем новые тройки и пары. Надеюсь, что всё будет нормально в следующих играх», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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