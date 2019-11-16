Заварухин: что-то сломалось в «Сибири», до паузы команда была на ходу
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).
«Начали немного робко, пропустили ненужные голы. Только в третьем периоде показали игру, которая была у нас до неудачной серии. Ребята старались, были возможности, но хромает реализация. Практически не забиваем в последних играх «пять на четыре». Работаем над этим компонентом всё больше и больше – продукта нет.
Мы разбираемся, в чём проблема «Сибири». До паузы команда была на ходу. Надо пересмотреть всё как часовой механизм. Что-то сломалось в команде, вот ищем сочетания, меняем разные ребят, пробуем новые тройки и пары. Надеюсь, что всё будет нормально в следующих играх», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» одолело «Сибирь». У Новосибирска — четвёртое поражение кряду
- 16 ноября 2019
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