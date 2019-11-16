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Цулыгин: игра у «Салавата» не получилась. Мы были медленнее и хуже боролись

Цулыгин: игра у «Салавата» не получилась. Мы были медленнее и хуже боролись
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги гостевого матча с «Локомотивом» (1:5).

«Локомотив» — с победой. Игра сегодня у нас не получилась. Мы были медленнее, хуже боролись, потому и проиграли. Видимо, два последних матча наложили отпечаток. Сегодня мы не были готовы к игре как психологически, так и физически», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Ярославская команда удачно провела первый период, дважды поразив ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали нападающие «Локомотива» Степан Санников и Николай Коваленко. В следующие 20 минут соперники обменялись голами форвардов Теэму Хартикайнена и Антона Ландера. На 46-й минуте Магнус Пяаярви упрочил преимущество хозяев, вскоре его партнёр Ландер, оформив дубль, установил окончательный счёт.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»
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