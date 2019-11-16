«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды.



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Как сообщает журналист Том Гуллитти, «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ, чтобы вписаться в потолок зарплат. Самсонов зарабатывает на 200 тыс. в год больше Витека Ванечека, который вызван в основную команду вместо него.



Напомним, Самсонов накануне провёл неудачный матч с «Монреаль Канадиенс» (2:5). Внимание СМИ привлёк момент, когда вторую шайбу в ворота столичной команды отправил защитник Ши Уэбер. Самсонов инстинктивно увернулся от броска канадского защитника и пропустил гол. Шайба после выстрела игрока «Монреаля» летела в голову вратарю.

«Его чуть не обезглавили». Самсонов увернулся от пушечного броска и был высмеян «Нет, спасибо». Я выбираю жизнь», — самая добрая шутка в адрес россиянина. Вратари должны действовать иначе, даже если бросает Ши Уэбер.