«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Как сообщает журналист Том Гуллитти, «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ, чтобы вписаться в потолок зарплат. Самсонов зарабатывает на 200 тыс. в год больше Витека Ванечека, который вызван в основную команду вместо него.
Напомним, Самсонов накануне провёл неудачный матч с «Монреаль Канадиенс» (2:5). Внимание СМИ привлёк момент, когда вторую шайбу в ворота столичной команды отправил защитник Ши Уэбер. Самсонов инстинктивно увернулся от броска канадского защитника и пропустил гол. Шайба после выстрела игрока «Монреаля» летела в голову вратарю.
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