Гавриков — о травме Малкина: я даже не думал его бить, Евгений не обиделся

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, что созвонился с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным после нанесения травмы.



«Даже в России, не говоря уже об НХЛ, должен быть готов к физическому хоккею. Понятное дело, в КХЛ сейчас разный размер площадок. Но в Северной Америке все играют на маленьких коробках, и каждое твое касание шайбы в своей зоне, если это выход из-под давления, — скорее всего, за этим против тебя будет проведен силовой прием. Потому что есть пара секунд, когда нападающий может до тебя добежать.



В этом плане нужно быть готовым. И посмотрите на защитников, которые у нас выступают по 25-28 минут. Конечно, без физической подготовки им так играть нереально.



Травма Малкина? Я видел то, что Женя был с шайбой и спотыкнулся об своего игрока. Я даже не думал его бить. Мне было важно, чтобы шайба не зашла в нашу зону. Если вы посмотрите повтор, я там ноги поставил не так, что иду бить Малкина, а поперек борта, чтобы шайба не пересекла нашу линию. Но дальше Женя по инерции долетел до меня, и получился неприятный стык. После этой ситуации я связался с Малкиным. Узнал, как у него дела. Он сказал, что без обид, все нормально: «Так получилось, я сам виноват». Я просто пожелал ему здоровья», — цитирует Гаврикова «Матч ТВ».

«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму «Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.