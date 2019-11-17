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Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас»

Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кингз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В этой встрече дебютную шайбу в НХЛ забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. Россиянин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голами в составе победителей также отметились: Блейк Лизотт, Дрю Даути и Джефф Картер. По два балла за результативность у «Вегаса» набрали нападающие Макс Пасиоретти (1+1) и Вильям Карлссон (1+1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лизотт (Кемпе, Даути) – 10:59' (4x5)   2:0 Даути (Иафалло, Копитар) – 15:10' (5x4)   2:1 Пасиоретти (Смит, Карлссон) – 27:24' (5x5)   3:1 Прохоркин (Клиффорд, Лафф) – 29:08' (5x5)   3:2 Маршессо (Икин) – 34:52' (5x5)   3:3 Карлссон (Пасиоретти, Теодор) – 37:06' (5x5)   4:3 Картер (Рой) – 52:42' (5x5)
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