Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кингз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В этой встрече дебютную шайбу в НХЛ забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. Россиянин провёл на льду 10 минут 5 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голами в составе победителей также отметились: Блейк Лизотт, Дрю Даути и Джефф Картер. По два балла за результативность у «Вегаса» набрали нападающие Макс Пасиоретти (1+1) и Вильям Карлссон (1+1).