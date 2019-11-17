Гусев в матче с «Монреалем» забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился первый период, счёт равный — 1:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Никита Гусев, ассистентами выступили Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне.

Видео гола Гусева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.

Так и не сыграв за «Вегас» ни одного матча, 29 июля Никита перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.

