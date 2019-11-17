Гусев в матче с «Монреалем» забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился первый период, счёт равный — 1:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Никита Гусев, ассистентами выступили Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне.
Видео гола Гусева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».
В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.
Так и не сыграв за «Вегас» ни одного матча, 29 июля Никита перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.
- 17 ноября 2019
-
04:14
-
04:12
-
03:48
-
03:46
-
03:04
-
02:54
-
02:47
-
01:42
-
01:32
-
00:58
-
00:00
- 16 ноября 2019
-
23:42
-
23:24
-
23:04
-
23:00
-
22:49
-
22:39
-
22:20
-
22:10
-
21:48
-
21:23
-
21:14
-
21:00
-
20:45
-
20:39
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:24
-
19:18
-
19:17