Гол Гусева помог «Нью-Джерси» победить «Монреаль»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4.
Первую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Никита Гусев, ассистентами выступили Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне. Победную шайбу забросил американский форвард «дьяволов» Кайл Палмиери.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Галлахер (Питри, Татар) – 18:41' (5x5) 1:1 Гусев (Зейджак, Коулман) – 19:40' (5x5) 2:1 Флёри (Дано) – 27:43' (5x5) 3:1 Судзуки (Доми, Уэбер) – 38:41' (5x4) 3:2 Хишир (Заха) – 39:58' (4x5) 3:3 Симмондс (Холл, Хьюз) – 55:11' (5x4) 3:4 Палмьери – 61:30' (4x3)
В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.
Гусев в матче с «Монреалем» забросил пятую шайбу в сезоне
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