Гол Гусева помог «Нью-Джерси» победить «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4.

Первую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Никита Гусев, ассистентами выступили Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне. Победную шайбу забросил американский форвард «дьяволов» Кайл Палмиери.

В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.