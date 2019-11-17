Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Гусева помог «Нью-Джерси» победить «Монреаль»

Гол Гусева помог «Нью-Джерси» победить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4.

Первую шайбу гостей в концовке первого периода забросил российский нападающий Никита Гусев, ассистентами выступили Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне. Победную шайбу забросил американский форвард «дьяволов» Кайл Палмиери.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Галлахер (Питри, Татар) – 18:41' (5x5)   1:1 Гусев (Зейджак, Коулман) – 19:40' (5x5)   2:1 Флёри (Дано) – 27:43' (5x5)   3:1 Судзуки (Доми, Уэбер) – 38:41' (5x4)   3:2 Хишир (Заха) – 39:58' (4x5)   3:3 Симмондс (Холл, Хьюз) – 55:11' (5x4)   3:4 Палмьери – 61:30' (4x3)

В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.

Гусев в матче с «Монреалем» забросил пятую шайбу в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019