Йози — о разгроме в матче с «Чикаго»: этого просто не могло произойти

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:7). Швейцарский защитник стал автором обоих голов команды Питера Лавиолетта в этом матче.

«Столько ошибок допустили и пропустили семь шайб. Сами всё понимаем. Просто необходимо играть намного лучше, чем в этот раз. Мы проиграли домашний матч со счётом 2:7 в выходной день. Этого просто не могло произойти», — приводит слова Йози журналист Джереми Ки Говер.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Чикаго» Александер Нюландер, на счету которого первый дубль в составе «Блэкхоукс». Ещё по разу отличились Эрик Густафссон, Доминик Кубалик, Брент Сибрук, Давид Кампф и Патрик Кейн.