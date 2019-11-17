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Результаты матчей НХЛ за 16 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 16 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

16 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 15 матчей.

«Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился российский нападающий Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Эдмундсон (Нечас, Нидеррайтер) – 03:56' (5x5)   0:2 Макгинн (Терявяйнен, Мартинук) – 05:57' (5x5)   1:2 Канин (Бродин, Гринвей) – 24:27' (5x5)   1:3 Фёгеле (Дзингел, Стаал) – 28:50' (5x5)   2:3 Паризе (Дамба, Койву) – 35:43' (4x5)   3:3 Суси (Раск) – 37:04' (5x5)   3:4 Свечников (Хэмилтон) – 61:33' (3x3)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» — 4:5 ОТ. Команда Джима Монтгомери одержала седьмую победу в последних восьми матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дикинсон (Сегин, Полак) – 08:57' (5x5)   1:1 Хайра – 09:08' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 19:26' (5x5)   2:2 Хейсканен (Бенн, Дикинсон) – 20:48' (5x5)   3:2 Хайра (Макдэвид, Клефбом) – 23:34' (5x5)   4:2 Бир (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:41' (5x4)   4:3 Комо (Кольяно, Факса) – 45:21' (5x5)   4:4 Сегин (Хейсканен, Худобин) – 58:11' (5x5)   4:5 Бенн (Сегин, Линделль) – 61:14' (3x3)

«Аризона Койотс» — «Калгари Флэймз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Степан – 26:35' (5x5)   2:0 Сёдерберг (Круз, Кессел) – 28:22' (5x5)   3:0 Круз – 59:53' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3. Гости потерпели пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лизотт (Кемпе, Даути) – 10:59' (4x5)   2:0 Даути (Иафалло, Копитар) – 15:10' (5x4)   2:1 Пасиоретти (Смит, Карлссон) – 27:24' (5x5)   3:1 Прохоркин (Клиффорд, Лафф) – 29:08' (5x5)   3:2 Маршессо (Икин) – 34:52' (5x5)   3:3 Карлссон (Пасиоретти, Теодор) – 37:06' (5x5)   4:3 Картер (Рой) – 52:42' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перро (Моррисси, Пулман) – 01:59' (5x5)   1:1 Хедман (Стэмкос) – 19:11' (5x5)   1:2 Рослович (Копп, Уилер) – 27:18' (5x5)   1:3 Элерс (Коннор, Моррисси) – 27:39' (5x4)   2:3 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 57:44' (6x5)   2:4 Коннор (Уилер, Сбиза) – 58:32' (en)   3:4 Чирелли (Киллорн, Кучеров) – 59:38' (6x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1. Команда Майка Бэбкока проиграла пятый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гюнцель (Гальченюк, Малкин) – 06:38' (5x4)   2:0 Малкин (Гюнцель, Раст) – 08:44' (5x5)   3:0 Кагун (Марино, Раст) – 20:52' (5x5)   4:0 Кагун (Танев, Джонсон) – 24:32' (5x5)   5:0 Макканн (Кагун, Танев) – 27:28' (5x5)   5:1 Спецца (Петан, Бэрри) – 34:49' (5x5)   6:1 Раст (Блюгерс) – 43:54' (4x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кутюрье (Линдблом) – 01:38' (5x5)   2:0 Проворов (Кутюрье, Нисканен) – 19:36' (5x4)   3:0 Линдблом (Фараби, Проворов) – 32:20' (5x5)   3:1 Бовиллье (Брассар, Нельсон) – 47:46' (5x5)   3:2 Барзал (Нельсон, Брассар) – 54:34' (5x4)   3:3 Бовиллье – 57:56' (5x5)   3:4 Эберле – 65:00' (ПБ)

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Галлахер (Питри, Татар) – 18:41' (5x5)   1:1 Гусев (Коулман, Зейджак) – 19:40' (5x5)   2:1 Флёри (Дано) – 27:43' (5x5)   3:1 Судзуки (Доми, Уэбер) – 38:42' (5x4)   3:2 Хишир (Заха) – 39:58' (4x5)   3:3 Симмондс (Холл, Хьюз) – 55:12' (5x4)   3:4 Палмьери (Холл, Хишир) – 61:30' (4x3)

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хоффман (Яндл, Юбердо) – 02:05' (5x4)   1:1 Строум (Фаст, Линдгрен) – 02:39' (5x5)   2:1 Дадонов (Юбердо, Яндл) – 06:50' (5x4)   2:2 Панарин (Строум, Гайек) – 08:47' (5x5)   2:3 Деанджело (Панарин, Маккегг) – 25:47' (5x5)   3:3 Коннолли (Бойл) – 27:51' (5x5)   4:3 Дадонов (Яндл, Юбердо) – 37:44' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Оттава Сенаторз» — 4:2. Покер на счету форварда хозяев Джека Айкела.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Райнхарт, Далин) – 21:28' (5x5)   1:1 Дюклер (Браун, Шабо) – 26:04' (5x4)   2:1 Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 29:39' (5x5)   2:2 Эннис (Хейнси, Наместников) – 42:01' (5x5)   3:2 Айкел (Скиннер) – 52:13' (5x5)   4:2 Айкел – 59:46' (en)

«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Койл (Хайнен, Макэвой) – 11:32' (5x5)   1:1 Бойд (Карлсон, Лайпсик) – 14:27' (5x5)   2:1 Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 23:30' (5x5)   2:2 Оши (Кузнецов, Уилсон) – 59:01' (6x5)   2:3 Врана – 65:00' (ПБ)

«Сент-Луис Блюз» — «Анахайм Дакс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гецлаф (Джонс, Ракелль) – 04:00' (5x5)   0:2 Грант (Делорье) – 05:41' (5x5)   1:2 Данн (Сэнфорд, Бортуццо) – 23:14' (5x5)   1:3 Грант – 27:20' (4x5)   1:4 Грант (Гецлаф) – 58:21' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:7. Хозяева проиграли четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 7
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Густафссон (Тэйвз) – 06:33' (5x5)   0:2 Кубалик (Дак) – 18:04' (5x5)   0:3 Сибрук (Кейн, Строум) – 21:51' (5x5)   0:4 Кемпф (Мяяття, Шоу) – 31:39' (5x5)   1:4 Йози (Дюшейн) – 43:40' (5x5)   1:5 Кейн (Дебринкэт) – 49:09' (5x5)   1:6 Нюландер (Тэйвз, Саад) – 54:02' (5x5)   1:7 Нюландер (Саад) – 57:28' (5x5)   2:7 Йози (Туррис, Эллис) – 58:51' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Джонсон, Задоров) – 06:56' (5x5)   1:1 Годетт (Ливо, Эдлер) – 18:27' (5x4)   1:2 Маккиннон (Макар, Бураковски) – 27:51' (5x4)   1:3 Кадри (Макар, Комфер) – 31:28' (5x5)   2:3 Годетт (Берчи, Пирсон) – 39:58' (5x4)   2:4 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 46:09' (5x5)   3:4 Эдлер (Хьюз, Миллер) – 57:23' (5x5)   4:4 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:00' (5x5)   4:5 Маккиннон (Макар, Комфер) – 60:27' (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лабанк (Кутюр, Шимек) – 18:59' (5x5)   2:0 Власик (Кутюр, Лабанк) – 21:11' (5x5)   2:1 Атанасиу (Фаббри, Хикеттс) – 21:24' (5x5)   2:2 Хиросе (Перлини, Боуи) – 31:34' (5x5)   3:2 Карлссон (Лабанк, Кутюр) – 32:32' (5x4)   3:3 Атанасиу (Фильппула, Фаббри) – 55:46' (5x5)   4:3 Лабанк – 65:00' (ПБ)
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