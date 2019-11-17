Результаты матчей НХЛ за 16 ноября 2019 года

16 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 15 матчей.
«Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился российский нападающий Андрей Свечников.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» — 4:5 ОТ. Команда Джима Монтгомери одержала седьмую победу в последних восьми матчах.
«Аризона Койотс» — «Калгари Флэймз» — 3:0.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3. Гости потерпели пятое поражение кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» — 3:4.
«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1. Команда Майка Бэбкока проиграла пятый раз подряд.
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 Б.
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 ОТ.
«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.
«Баффало Сэйбрз» — «Оттава Сенаторз» — 4:2. Покер на счету форварда хозяев Джека Айкела.
«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 Б.
«Сент-Луис Блюз» — «Анахайм Дакс» — 1:4.
«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:7. Хозяева проиграли четвёртый раз кряду.
«Ванкувер Кэнакс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б.
- 17 ноября 2019
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