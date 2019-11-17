Овечкин продлил серию эффектных силовых приёмов, сбив с ног игрока «Бостона»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 18 секунд и не отметился результативными действиями. Капитан «столичной» команды выполнил семь силовых приёмов, в одном из эпизодов эффектно сбив с ног форварда «Бостона» Пола Кэри.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Capitals District.
Александр во втором матче подряд совершает мощные хиты. В предыдущем матче Александр выполнил мощный силовой приём против форварда «Монреаля Канадиенс» Джонатана Друена, который позже был помещён в список травмированных.
Форвард «Монреаля» Друен отправлен в список травмированных
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Что бы сказал по этому поводу Дон Черри?
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