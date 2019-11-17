СКА одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал СКА. Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Алексея Кудашова.

Счёт был открыт на 28-й минуте матча, хозяева реализовали большинство. Шон Лалонд сделал передачу на левый край, Мартин Бакош выполнил передачу в центр, Адам Альмквист принял шайбу и послал её точно в угол.

Гости отыгрались спустя восемь минут. После видеопросмотра арбитры засчитали гол СКА. Андрей Кузьменко вылез на пятак, Максим Карпов подкараулил отскок и бросил с острого угла — Юхо Олкинуора выгреб шайбу уже за линией ворот.

В третьем периоде шайб заброшено не было. Автором победного гола стал нападающий СКА Сергей Плотников в овертайме.