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СКА одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Адмирал»

СКА одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал СКА. Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Алексея Кудашова.

Счёт был открыт на 28-й минуте матча, хозяева реализовали большинство. Шон Лалонд сделал передачу на левый край, Мартин Бакош выполнил передачу в центр, Адам Альмквист принял шайбу и послал её точно в угол.

Гости отыгрались спустя восемь минут. После видеопросмотра арбитры засчитали гол СКА. Андрей Кузьменко вылез на пятак, Максим Карпов подкараулил отскок и бросил с острого угла — Юхо Олкинуора выгреб шайбу уже за линией ворот.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Альмквист (Бакош, Лалонд) – 27:28' (5x4)   1:1 Карпов (Коскиранта, Кузьменко) – 35:09' (5x4)   1:2 Плотников (Карпов, Хафизуллин) – 63:16' (3x3)

В третьем периоде шайб заброшено не было. Автором победного гола стал нападающий СКА Сергей Плотников в овертайме.

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