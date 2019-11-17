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«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Йокерит»

«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Александра Гулявцева. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.

В составе победителей отличились Игорь Руденков, реализовавший большинство во втором периоде, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. Автором единственной шайбы у гостей стал Ессе Йоэнсуу.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (Норман) – 15:10' (5x5)   1:1 Руденков (Турбин, Ушенин Вячеслав) – 32:25' (5x4)   2:1 Зогорна (Зогорна) – 50:45' (5x4)   3:1 Железков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 51:27' (5x5)   4:1 Зогорна (Витасек) – 52:30' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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