«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Александра Гулявцева. Хозяева прервали четырёхматчевую серию неудач.

В составе победителей отличились Игорь Руденков, реализовавший большинство во втором периоде, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. Автором единственной шайбы у гостей стал Ессе Йоэнсуу.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.