Главный тренер «Питтсбурга»: когда Малкин хочет шайбу, это слышат все на арене

Главный тренер «Питтсбурга Пингвинз» Майк Салливан оценил действия российского форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1). Малкин забил гол и сделал результативную передачу.

«Обычно, когда Малкин хочет шайбу, это слышат все на арене. Это является показателем того, насколько он отдается игре. Когда он ловит кураж, его хорошо слышно», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут 16 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 10 матчей.

«Питтсбург» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду. В следующем матче «Пингвинз» сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Вегас Голден Найтс».