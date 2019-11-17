Модано: Зубов никому не стремился понравиться

Бывший форвард «Даллас Старз» Майк Модано прокомментировал включение бывшего партнёра — Сергея Зубова — в Зал хоккейной славы.

«Когда услышал, что в этом году Сергея Зубова включат в Зал славы, очень порадовался. Наконец-то он получил заслуженное признание. Сергей никому не стремился понравиться. Ему не нравилось внимание. Ему нравилось избегать света софитов, делать свою работу и получать удовольствие. Сергей не искал похвалы за свою отличную игру. Но я всегда думал, если бы он всю карьеру провёл в «Рейнджерс», то мог пять-шесть раз выиграть «Норрис Трофи», как лучший защитник НХЛ.

Когда «Даллас» в 1996 году обменял Кевина Хэтчера в «Питтсбург» на Сергея, я подумал: «Вау, как Бобу Гейни удалось это провернуть?». Наверное, этот обмен стал лучшим в истории «Старз». Влияние Сергея почувствовалось незамедлительно. Он пришёл и был расслаблен. Играл хладнокровно. Руководил большинством, проводил кучу времени в равных составах, да и его игру в обороне без шайбы, и выбор позиции сильно недооценивали.

У него многое получалось хорошо. После того как к нам вернулись хорошо игравшие с шайбой защитники, вся команда стала лучше переходить из обороны в атаку и наоборот. С этого и начался взлёт. Он мог тебя подождать и дать побольше пространства, пока форвард пытался перекрыть траекторию паса. А мог притормозить, сделать паузу, дождаться идеального момента и пустить её куда надо. И передача при этом была хорошей — выверенной и чёткой. А не так чтобы шайба рикошетила от стекла или груди и тебе приходилось её ловить.

Мне нравилось играть с Сергеем. Мы думали об игре на одном уровне, креативили похожим образом. Видели одни и те же комбинации. Мы с ним очень легко находили общий хоккейный язык», — цитирует Модано пресс-служба НХЛ.