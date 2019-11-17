Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гулявцев: наконец-то «Амур» прорвало, впервые в сезоне забросили четыре шайбы

Гулявцев: наконец-то «Амур» прорвало, впервые в сезоне забросили четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (4:1).

«Хороший матч в исполнении нашей команды. Сумели собраться после пропущенной шайбы, просили ребят сработать все 60 минут. Мы знали, что «Йокерит» игрой с нами завершал дальневосточную поездку. Хотели сыграть активнее, хотя соперник не выглядел уставшим. Наконец-то нас прорвало, впервые в сезоне мы забросили четыре шайбы», — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Игорь Руденков, реализовавший большинство во втором периоде, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. Автором единственной шайбы гостей стал Ессе Йоэнсуу.

Руденков: при трёхочковой системе «Амуру» было бы тяжело догнать конкурентов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019