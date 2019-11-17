Гулявцев: наконец-то «Амур» прорвало, впервые в сезоне забросили четыре шайбы

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (4:1).



«Хороший матч в исполнении нашей команды. Сумели собраться после пропущенной шайбы, просили ребят сработать все 60 минут. Мы знали, что «Йокерит» игрой с нами завершал дальневосточную поездку. Хотели сыграть активнее, хотя соперник не выглядел уставшим. Наконец-то нас прорвало, впервые в сезоне мы забросили четыре шайбы», — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.



В составе победителей отличились Игорь Руденков, реализовавший большинство во втором периоде, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. Автором единственной шайбы гостей стал Ессе Йоэнсуу.

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