«Магнитка» впервые за месяц проиграла в основное время

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Металлург». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу китайского клуба.



Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти побед. Предыдущее поражение «Магнитки» зафиксировано 27 октября, когда уральский клуб уступил в Новосибирске «Сибири» со счётом 2:3 ОТ.



До матча в Китае «Металлург» последний раз проигрывал в основное время в матче с московским «Динамо» (3:6), который состоялся 14 октября. После встречи со столичным клубом «Магнитка» одержала девять побед в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ.



Следующий матч команда Илья Воробьёва проведёт 17 ноября. Уральский клуб встретится в Хабаровске с «Металлургом».

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