«Трактор» выступил с заявлением по поводу ситуации на фанатском секторе

Пресс-служба «Трактора» опубликовала заявление клуба по поводу ситуации на фанатском секторе в матче с «Автомобилистом».



«После проведения болельщиками «Трактора» флэшмоба в поддержку команды «Ждём перемен — ждём побед!», организованной по инициативе болельщиков и получившей помощь в организации со стороны администрации клуба, в акции приняли участие порядка 100 человек, спевшие на раскатке команды песню В.Цоя «Ждём перемен!».



Менеджер по работе с болельщиками Артём Воробьёв организовал группу «фанатов» к демонстративной акции — уходу с трибуны. В октябре-ноябре в адрес Артёма Воробьёва руководителем службы информации и связей с общественностью Еленой Герасименко был выдвинут ряд замечаний и требований, с которыми данный сотрудник отказался работать. В результате его личные амбиции и несостоятельность, конфликт с новым руководителем, вылились в месть клубу.



Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц, лично организованного Воробьёвым. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику», — сообщается в официальном тегерам-канале «Трактора».

Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»