«Торпедо» продлило серию поражений «Витязя», забросив шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Витязь». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Дэвида Немировски.



Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Монса. Во втором периоде Якуб Ержабек укрепил преимущество гостей, реализовав численный перевес. В концовке второго периода «автозаводцы» забросили пять шайб: отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев. В третьем игровом отрезке шестую шайбу в ворота гостей отправил Жафяров.



Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, «автозаводцы» одержали третью победу в четырёх последних встречах. 19 ноября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо», а «Витязь» 20-го числа примет в Подольске ЦСКА.