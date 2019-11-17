«Торпедо» продлило серию поражений «Витязя», забросив шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Витязь». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Дэвида Немировски.
Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Монса. Во втором периоде Якуб Ержабек укрепил преимущество гостей, реализовав численный перевес. В концовке второго периода «автозаводцы» забросили пять шайб: отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев. В третьем игровом отрезке шестую шайбу в ворота гостей отправил Жафяров.
Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, «автозаводцы» одержали третью победу в четырёх последних встречах. 19 ноября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо», а «Витязь» 20-го числа примет в Подольске ЦСКА.
- 17 ноября 2019
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