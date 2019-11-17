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«Торпедо» продлило серию поражений «Витязя», забросив шесть шайб

«Торпедо» продлило серию поражений «Витязя», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Витязь». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Дэвида Немировски.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Монса. Во втором периоде Якуб Ержабек укрепил преимущество гостей, реализовав численный перевес. В концовке второго периода «автозаводцы» забросили пять шайб: отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шрёдер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев. В третьем игровом отрезке шестую шайбу в ворота гостей отправил Жафяров.

Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, «автозаводцы» одержали третью победу в четырёх последних встречах. 19 ноября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо», а «Витязь» 20-го числа примет в Подольске ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Монс (Шинкевич, Лаюнен) – 05:09' (5x5)   0:2 Ержабек (Квартальнов, Сёмин) – 25:05' (5x4)   1:2 Зборовский (Варнаков, Аляев) – 32:40' (5x4)   2:2 Варнаков (Волченков, Дженовей) – 34:13' (6x5)   3:2 Шрёдер (Жафяров, Дженовей) – 37:19' (5x4)   4:2 Жафяров (Дженовей, Ратти) – 38:04' (5x4)   5:2 Баранцев (Шенфельд, Варнаков) – 38:51' (5x4)   6:2 Жафяров – 53:12' (5x5)
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