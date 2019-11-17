Родители форварда «Трактора» Гики посетили уральское дерби с «Автомобилистом»

Томаш и Радмила, родители нападающего «Трактора» Томаша Гики, присутствовали на матче челябинского клуба с «Автомобилистом» (2:4).



Семья Томаша прилетела в Челябинск накануне уральского дерби. Во время матча Томаш и Радмила наблюдали за игрой сына с трибуны. В перерыве между периодами гости из Чехии отправились в клубный музей, где познакомились с большой историей «Трактора» и сделали памятную фотографию с сыном.



«Мы первый раз здесь и первый раз в России. Нам очень нравится, как Томаш здесь играет. Интересный город, интересный клуб с большой историей. Нам здесь очень нравится, потому что хоккейных легенд мы знаем: Быков, Бабинов, Макаров. Когда я был мальчиком и занимался хоккеем, то на этих легенд смотрел по телевизору», — сказал отец игрока.



В Челябинске семья Томаша Гики пробудет до 20 ноября. За это время гости из Чехии планируют посетить парк военной техники в Саду Победы, а также матч «Трактор» — «Йокерит», который состоится 19 ноября.

Посмотреть видео можно на канале челябинского клуба в YouTube.