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Модано: Зубов должен был пару раз получить «Норрис Трофи»

Модано: Зубов должен был пару раз получить «Норрис Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Экс-форвард «Даллас Старз» Майк Модано поделился мнением о бывшем одноклубнике Сергее Зубове, включённом в Зал славы.

«Мне кажется, Сергей никогда не переживал из-за отсутствия индивидуальных наград. В глубине души все мы хотим признания, там горит этот небольшой огонёк тщеславия. Учитывая, как хорошо и стабильно он играл, мне кажется, что небольшая его часть думала: «Я не буду по этому поводу огорчаться». Но, наверное, всё же небольшая недосказанность осталась. По крайней мере пару «Норрис Трофи» он должен был получить.

Считаю, что Сергей в некоторых сезонах должен был выигрывать за явным преимуществом. Но он всегда был сдержанным и очень скромным. Он терпеть не мог говорить о себе. Сергей позволял хоккею говорить за себя, когда он был на льду. Вот такой он человек», — приводит слова Модано официальный сайт НХЛ.

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