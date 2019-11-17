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Свечников — шестой игрок до 20 лет, забивший в овертайме в двух сезонах НХЛ

Свечников — шестой игрок до 20 лет, забивший в овертайме в двух сезонах НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной матч, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В овертайме победу «ураганам» принёс точный бросок нападающего Андрея Свечникова. Россиянин стал в истории НХЛ шестым игроком моложе 20 лет, кому удалось провести больше одного сезона с голами в овертаймах. Их у Свечников теперь два. По три таких сезона на счету капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, бывшего игрока «Коламбус Блю Джекетс» Рика Нэша и нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.

Свечников был признан первой звездой встречи с «Миннесотой». Россиянин провёл на льду 18 минут 58 секунд, забросил победную шайбу в овертайме и закончил встречу с показателем полезности «-1».

В нынешнем сезоне 19-летний Свечников принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+6».

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