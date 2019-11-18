В матче юниорской лиги Онтарио была заброшена 21 шайба

В матче юниорской лиги Онтарио завершился зрелищный поединок, в котором «Садбери Вулвз» принимал «Гамильтон Бульдогс». Встреча состоялась на стадионе «Садбери Комьюнити Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 11:10.

Основное время матча завершилось со счётом 10:10. Во втором периоде гости смогли забросить в ворота соперника 8 шайб. Перед завершающим периодом «Бульдогс» вели 9:6, однако хозяева смогли сравнять счёт и перевели игру в дополнительное время. В овертайме решающий гол забил игрок гостей Тодд Бертуцци.

Первой звездой матча был признан игрок «Гамильтона» Тодд Бертуцци. Второй звездой стал представитель «Садбери» Блейк Мюррей. Третья звезда – игрок «Гамильтона» Артур Калиев.