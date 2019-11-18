Сундквист оштрафован на $ 7 тыс. за атаку на вратаря «Анахайма». Видео

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист оштрафован на $ 7,392.47 за атаку на вратаря «Анахайм Дакс» Джона Гибсона, сообщается в «твиттере» NHL Player Safety.
Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Nathan «Grav»
В составе победителей три шайбы забросил Дерек Грант и ещё один гол на свой счёт записал Райан Гецлав. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Винс Данн. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Анахайм» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
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