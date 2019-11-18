Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Напомним, в рамках дня было сыграно только две встречи.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Лучшим хоккеистом дня признан шведский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас в матче с «Калгари Флэймз» (6:0).



Второй звездой дня стал канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Кирби Дак, оформивший дубль во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня канадский голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 34 из 34 бросков в матче с «Калгари».



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