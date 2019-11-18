Кожевников: сокращение КХЛ нанесло удар по производству молодых хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о политике сокращения КХЛ.
«Меня больше всего радует то, что мы не слышим разговоров о сокращении КХЛ. Мне кажется, убрав Новокузнецк, Тольятти и Ханты-Мансийск, все увидели, что нанесен удар по производству молодых хоккеистов. Это сразу почувствовала и сборная России, которая на последний Кубок Карьяла поехала в молодёжном составе и так никого нам не открыла. Та же картина в чемпионате КХЛ — ярких дебютов пока крайне мало.
Да и о каких открытиях речь, если в наших клубах на первых ролях — или легионеры, или ветераны? У молодежи мало доверия и еще меньше серьезной практики. А ведь такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», эту практику своим молодым воспитанникам регулярно предоставляли!
Честно скажу, год-два назад меня не меньше раздражали и те горячие головы, которые советовали сделать КХЛ более компактной и отрезать Дальний Восток. К счастью, в последнее время таких безумных предложений мы уже не слышим. И здесь надо отдать должное самим дальневосточным клубам, они в порядке», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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