Агент Николаев ответил на претензии болельщиков «Трактора»

Хоккейный агент Юрий Николаев поделилился мнением о конфликте группы болельщиков «Трактора» с руководством клуба и претензиях, выдвинутых к нему лично.



«Заявление группы болельщиков «Трактора»? С моей точки зрения, у него есть какая-то природа. Истерия по поводу «Трактора», развёрнутая с сентября в интернете, идущая от несолидных «телеграм-каналов», мягко говоря, провокационна и неправдоподобна. На мой взгляд, за ней стоят люди, преследующие определённые интересы. Моё агентство знает, кто эти люди. Не хотелось опускаться до полемики с ними, но сейчас считаю нужным ответить. На мой взгляд, нынешнему руководству «Трактора» досталась тяжёлая платёжная ведомость в финансовом плане.



Что касается меня как агента, то в КХЛ есть открытая база игроков, и в ней указано, чьи интересы я представляю. Лично я представляю интересы не более четырёх человек. Среди них капитан «Трактора» Дмитрий Калинин и ещё один челябинец – Виталий Меньшиков, а также Ярослав Косов, которого болельщики признали лучшим игроком «Трактора» в октябре. А для сведения «псевдоболельщиков» скажу, что совокупные зарплаты всех вышеперечисленных игроков в полтора раза меньше контракта одного защитника Ника Бэйлена, который как раз и является частью наследства прошлых лет и только недавно начал выступать после травмы», — сказал Николаев «Чемпионату».



Ранее в интернете появилось заявление активной группы болельщиков «Трактора», которые покинули свои места в ходе матча челябинцев с «Автомобилистом». Болельщики объявили в письме бойкот домашним матчам и потребовали смены руководства клуба. Также болельщики выразили недовольство комплектованием команды, которое, по их мнению, осуществляется преимущественно игроками, работающими с Юрием Николаевым.

Фанаты «Трактора» в знак протеста покинули трибуну в матче с «Автомобилистом»