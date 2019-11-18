Артюхин получил денежный штраф за удар соперника коленом

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин оштрафован по итогам выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:6).



В ходе встречи в Нижнем Новгороде 36-летний форвард получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеисты «автозаводцев» трижды забили в течение пятиминутного удаления Артюхина и одержали домашнюю победу.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Евгения Артюхина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), подвергнуть денежному штрафу», — гласит сообщение на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео с удалением Артюхина можно на официальном сайте КХЛ.