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«Нью-Джерси» выставил вратаря Шнайдера на драфт отказов

«Нью-Джерси» выставил вратаря Шнайдера на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов вратаря Кори Шнайдера, сообщает пресс-служба «дьяволов» в «Твиттере». Это сделано с целью отправки голкипера в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне 33-летний Шнайдер провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не одержав ни одной победы. Он отражает 85,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,59.

В сезоне-2018/19 Шнайдер принял участие в 26 матчах. Он отразил 90,3% бросков, пропуская 3,06 шайбы в среднем за игру.

«Нью-Джерси» занимает четвёртое с конца место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В 19 матчах регулярного чемпионата «дьяволы» набрали 18 очков. В нынешнем сезоне «Нью-Джерси» пропустил 69 шайб.

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