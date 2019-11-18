Никитин — о серии поражений: игрокам ЦСКА нужно победить самих себя

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Сегодня было непросто. «Северсталь» сражалась. У нас в последних матчах не всё получается. Весь матч отыгрывались, под конец смогли сравнять счёт. Это для нас позитивный момент.



Всё равно кто следующий соперник. Сейчас нам нужно победить себя. Это самое главное. Мы не исключение, это давно пройденный этап для многих команд. Работа, самоотдача и игра на команду — то, что помогает выходить из кризиса.



В последних матчах нам не хватает любых голов, не только с ближней дистанции, как сегодняшний гол Капризова. Надо забивать любые голы, иногда и рикошеты залетают. Это больше вопрос командной психологии. Целенаправленная работа поможет восстановить тот навык, который был», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.