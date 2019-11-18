«Авангард» показал «оригинальный» гол Широкова без броска
Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на гол нападающего Сергея Широкова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1).
Форвард забил гол в ворота Юхи Метсолы без броска. «Авангард» опубликовал видео гола Широкова в составе ЦСКА, который он забил несколько лет назад.
«Сергей Широков забрасывал такие шайбы ещё до того, как это стало мейнстримом», — подписала ролик пресс-служба клуба в «Твиттере».
Посмотреть видео гола Широкова можно в «твиттере» омского клуба.
Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».
Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке
Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.
- 18 ноября 2019
-
23:55
-
23:49
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:03
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:09
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:15
-
20:43
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:41
-
18:37
-
18:10
-
17:53
-
17:29
-
17:05
Партнерский контент