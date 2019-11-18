«Авангард» показал «оригинальный» гол Широкова без броска

Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на гол нападающего Сергея Широкова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



Форвард забил гол в ворота Юхи Метсолы без броска. «Авангард» опубликовал видео гола Широкова в составе ЦСКА, который он забил несколько лет назад.



«Сергей Широков забрасывал такие шайбы ещё до того, как это стало мейнстримом», — подписала ролик пресс-служба клуба в «Твиттере».

Посмотреть видео гола Широкова можно в «твиттере» омского клуба.

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».