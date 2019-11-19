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Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 15-й в сезоне.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 21 матчах столичная команда набрала 34 очка. «Анахайм» занимает 11-е место на Западе, имея 22 очка после 21 матча.

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