Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 15-й в сезоне.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 21 матчах столичная команда набрала 34 очка. «Анахайм» занимает 11-е место на Западе, имея 22 очка после 21 матча.