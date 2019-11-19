Хоккеисты «Анахайма» устроили драку. В этот момент «Вашингтон» им забил

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 3:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Гарнета Хэтэуэя. Для Стивенсона этот гол стал третьим в сезоне.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 21 матчах столичная команда набрала 34 очка. «Анахайм» занимает 11-е место на Западе, имея 22 очка после 21 матча.