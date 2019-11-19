Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон. Для россиянина эта шайба стала 15-й в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина стало 25 (15+10) очков в 23 матчах.

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб). Первое место занимает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (17 голов), на втором месте располагается нападающий «Эдмонтона» Леон Дразайтль (16).