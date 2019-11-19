Результаты матчей НХЛ за 18 ноября 2019 года

18 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уверенно переиграл «Анахайм Дакс» — 5:2. Команда Далласа Икинса потерпела шестое поражение в последних семи матчах.

«Аризона Койотс» всухую обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0. Матч на ноль провёл финский голкипер хозяев Антти Раанта. Гости потерпели первое поражение после перевода российского форварда Ильи Ковальчука в запас.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».