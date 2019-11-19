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Результаты матчей НХЛ за 18 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 18 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

18 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уверенно переиграл «Анахайм Дакс» — 5:2. Команда Далласа Икинса потерпела шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Паник (Бойд, Эллер) – 00:50' (5x5)   2:0 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 26:39' (5x4)   3:0 Стивенсон (Хэтэуэй) – 39:26' (5x5)   4:0 Врана – 45:44' (5x5)   4:1 Стил (Шор, Дель Зотто) – 53:31' (5x4)   4:2 Делорье (Ракелль, Гецлаф) – 58:11' (5x5)   5:2 Уилсон (Карлсон, Бекстрём) – 58:49' (en)

«Аризона Койотс» всухую обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0. Матч на ноль провёл финский голкипер хозяев Антти Раанта. Гости потерпели первое поражение после перевода российского форварда Ильи Ковальчука в запас.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гарланд (Дворак, Шмальц) – 03:12' (5x5)   2:0 Степан (Дворак, Кессел) – 14:48' (5x4)   3:0 Чикран (Гарланд, Шмальц) – 30:47' (5x4)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».

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