Зубов — на церемонии: у меня репутация неразговорчивого человека. Вот мой шанс

Бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз» Сергей Зубов выступил с речью на церемонии включения в зал хоккейной славы НХЛ.

«Раньше у меня была репутация не слишком разговорчивого человека. Вот мой шанс. Первую пару коньков мне подарили родители. Они были на несколько размеров больше, зато идеально подходили мне в течение следующих пяти лет.

Марк Мессье показал мне, что значит быть лидером и человеком, а Брайан Лич научил меня некоторым приемам, которые я использовал на протяжении всей своей карьеры. В 1996 году после обмена из «Питтсбурга» в «Даллас» я практически потребовал, чтобы меня обменяли снова. Но Боб Гейни (тогдашний генеральный менеджер «Старз». — Прим. «Чемпионата») проделал подготовительную работу, послав самый красивый букет цветов моей жене. И она сказала: «Может, стоит попробовать?».

Я всё ещё работаю в хоккее, потому что очень люблю эту игру, и каждый раз она приносит мне большую радость», — цитирует Зубова пресс-служба НХЛ.