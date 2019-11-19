«Амур» — «Металлург»: стали известны составы команд

Стали известны составы хабаровского «Амура» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 12:00 мск.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Корягин— Васильев, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.

«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Нестрашил— Буйницкий;

Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;

Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Дорофеев.