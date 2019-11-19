«Амур» — «Металлург»: стали известны составы команд
Стали известны составы хабаровского «Амура» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 12:00 мск.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Корягин— Васильев, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Кацуба — Язьков.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Нестрашил— Буйницкий;
Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;
Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Дорофеев.
«Амур» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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