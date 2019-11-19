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Лидстрём — о перестройке: не думаю, что «Детройту» получится всё быстро наладить

Лидстрём — о перестройке: не думаю, что «Детройту» получится всё быстро наладить
Хоккей / НХЛ 0

Бывший капитан «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём поделился мнением о нынешней ситуации в команде.

«Перестройка? Полагаю, что на это уйдёт какое-то время. Не думаю, что получится быстро всё наладить. Так не бывает. Сейчас команда собирает ключевых игроков. И Стив Айзерман очень поможет ей в этом. Он очень много сделал для команды в прошлом, многого добился в «Тампе» и стал там очень хорошим генеральным менеджером. Он идеально подходит для того, чтобы выстроить тут команду. Он уже доказал, что умеет это делать. Со временем он сделает это и в «Детройте».

Команда 25 лет подряд играла в плей-офф? Достижение действительно удивительное. Но когда находишься внутри команды, смотришь на это иначе. Каждый новый сезон начинаешь с ощущением, что должен пробиться в плей-офф. Перед командой стоит такая задача. Любой другой результат будет неудовлетворительным. И так из года в год», – цитирует Лидстрёма пресс-служба НХЛ.

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