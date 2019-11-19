Канарейкин: победа над ЦСКА даст «Северстали» хороший заряд эмоций

Известный тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал победу череповецкой “Северстали” над ЦСКА в овертайме со счётом 2:1.
“Когда прерывается проигрышная серия, это позитив. Тем более, когда это делается в игре с одним из лидеров сезона. Эта победа должна добавить молодым ребятам уверенности и придать всей команде заряд хороших эмоций на следующие матчи. Для молодых игроков очень важен момент психологии. Нужно, чтобы ребята находили выходы в этой борьбе. Понятно, что сезон у Череповца нелёгкий. В первой трети чемпионата, когда завязывается турнирная борьба, команда находила пути к победам. Сейчас же у “Северстали” случилась серия обидных поражений, большинство из которых были в одну шайбу. Но команда нашла из неё выход, это самое главное”, — сказал Канарейкин “Чемпионату”.
- 19 ноября 2019
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