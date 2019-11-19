«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Челябинские хоккеисты провалили стартовый отрезок, пропустив дважды за первые шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали нападающие Петри Контиола и Антти Оксанен. Во втором периоде «Йокерит» забил ещё три гола усилиями Ессе Йонэнсуу и оформившего дубль Вели-Матти Савинайнена, на что «Трактор» ответил только точным броском Ника Бэйлена. В заключительные 20 минут хозяева отыграли один гол усилиями Томаша Гики.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.