Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Челябинские хоккеисты провалили стартовый отрезок, пропустив дважды за первые шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали нападающие Петри Контиола и Антти Оксанен. Во втором периоде «Йокерит» забил ещё три гола усилиями Ессе Йонэнсуу и оформившего дубль Вели-Матти Савинайнена, на что «Трактор» ответил только точным броском Ника Бэйлена. В заключительные 20 минут хозяева отыграли один гол усилиями Томаша Гики.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Савинайнен) – 03:58' (5x5)   0:2 Оксанен (Анттила) – 05:35' (5x5)   0:3 Савинайнен (Контиола, Халме) – 21:41' (5x5)   1:3 Бэйлен (Седлак) – 27:05' (5x5)   1:4 Савинайнен (О'Нилл, Контиола) – 33:13' (5x4)   1:5 Йоэнсуу (Хаапала, Эронен) – 38:19' (5x5)   2:5 Гика (Щербак, Карпухин) – 58:22' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019