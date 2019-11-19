Доус забил в пятом подряд матче, установив рекорд «Автомобилиста»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. У «Автомобилиста» завершилась серия из четырёх побед.



Автор одной из заброшенных шайб «Автомобилиста» — нападающий Найджел Доус, ставший первым игроком в истории клуба в КХЛ, забивавшим на протяжении пяти матчей подряд.



Первой сумела отметиться команда гостей, счёт в середине первого периода открыл нападающий Питер Холланд. Подопечные Андрея Скабелки отыгрались через 20 минут усилиями форварда Дмитрия Шевченко. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Доус и Линус Виделль. Встреча перешла в овертайм, где победу казахстанской команде принёс защитник Даррен Диц.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.