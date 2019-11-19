Юрзинов-мл. — о Демченко: когда надёжность вратаря 90%, это плохой процент

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:5).



«Хотел бы от лица команды извиниться перед болельщиками за этот матч, в данный момент нам очень нужна помощь и поддержка. Мы не можем показывать такую игру.



Очень плохое начало, пропускаем лёгкие шайбы. Сказываются давление, груз ошибок. Будем делать выводы, четыре матча дали пищу для рассуждений, мы должны определиться с теми игроками, кто будет играть за «Трактор». Равнодушных хоккеистов у нас не будет, мы не дадим им игрового времени. Мы должны выполнять игровое задание, как это было в третьем периоде, в отличие от первого. Надо играть сразу, с самого начала, а не только в третьем периоде. Надо навязывать силовую борьбу, выигрывать свой и чужой пятаки. Есть вопросы, над которыми надо работать, в первую очередь это вопрос психологии и командных взаимодействий. Мы не должны разваливаться, Федотов встряхнул команду, в третьем периоде у нас были неплохие моменты, стали лучше двигаться.



Демченко? Когда вратарская надёжность составляет 90%, на мой взгляд, это плохой процент. По голевым моментам было 13-11 в пользу «Йокерита», нужно работать над игрой в обороне. Нам нужно принимать в любых ситуациях правильные решения, часто происходит наоборот. Надо работать над взаимодействием пятёрок в зоне атаки, защиты, средней зоне», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»