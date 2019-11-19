Марьямяки: погода в Челябинске отличная, сейчас поедем домой

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки дал комментарий после матча с «Трактором» (5:2).
«Мы приехали с Дальнего Востока, у нас четвёртый матч подряд. Начали матч хорошо, забили два быстрых гола, это нам очень сильно помогло в дальнейшем. Контиола? Он играл здесь три года, сегодня он набрал три очка. Рады, что сегодня у него всё получилось. Погода в Челябинске? Всё отлично, сейчас поедем домой», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Челябинские хоккеисты провалили стартовый отрезок, пропустив дважды за первые шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали нападающие Петри Контиола и Антти Оксанен. Во втором периоде «Йокерит» забил ещё три гола усилиями Ессе Йонэнсуу и оформившего дубль Вели-Матти Савинайнена, на что «Трактор» ответил только точным броском Ника Бэйлена. В заключительные 20 минут хозяева отыграли один гол усилиями Томаша Гики.
- 19 ноября 2019
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