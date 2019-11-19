Седлак: расстроен, что «Трактор» часто проигрывает
Нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от проигранного матча с «Йокеритом» (2:5).
«Мы допустили серьёзные ошибки. В принципе очень сложно играть, когда после первых десяти минут мы горим в две шайбы. Считаю, нам нужно лучше играть в обороне и уменьшать количество ошибок, действовать плотнее.
Нашивка капитана? Довольно необычные ощущения, это большая честь для меня — вести команду вперёд. Тем не менее я старался сфокусироваться на своей игре. Моя эмоциональность во время игры? Я расстроен, что мы часто проигрываем, но нужно сдерживать эмоции и прикладывать усилия для исправления ситуации», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»
- 19 ноября 2019
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