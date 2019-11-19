Седлак: расстроен, что «Трактор» часто проигрывает

Нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от проигранного матча с «Йокеритом» (2:5).



«Мы допустили серьёзные ошибки. В принципе очень сложно играть, когда после первых десяти минут мы горим в две шайбы. Считаю, нам нужно лучше играть в обороне и уменьшать количество ошибок, действовать плотнее.



Нашивка капитана? Довольно необычные ощущения, это большая честь для меня — вести команду вперёд. Тем не менее я старался сфокусироваться на своей игре. Моя эмоциональность во время игры? Я расстроен, что мы часто проигрываем, но нужно сдерживать эмоции и прикладывать усилия для исправления ситуации», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»