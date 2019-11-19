Скабелка: Сведберга увидим после Нового года, Пакаринена — к концу февраля

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).
«Я уже говорил про шесть матчей – два мы провели. Первый был для зрителей более интересным: и голы были, и хоккей немного другой. Сегодня, наверное, более закрытый, с какими-то ошибками. Непростой в этом году чемпионат: плотность серьёзная, никто не хочет сдаваться. Важно брать очки. Мы довольны, что выиграли дома.
Сведберга увидим после Нового года. Не раньше. То же самое по Пакаринену. А его ещё позже – в конце февраля, не раньше. Он сделал операцию. Этих двух ребят мы надолго потеряли.
Я говорил, что Виделль — не совсем усиление из-за травмы? Не понимаю вопроса. Если мы берём игрока, который в прошлом сезоне забил 28 голов, естественно, хотим усилить атаку. Но пока Линус не вышел на тот уровень, который показывал. Он и Пакаринен — игроки разные. Пакаринен – форвард силовой, играет в давление, а Линус – больше на острие. Ему нужно время освоиться. Надеюсь, гол, который он забил, его раскрепостит. Тоже переживаем», — цитируют Скабелку Vesti.kz.
- 19 ноября 2019
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