Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» победил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «ураганов».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной заброшенной шайбы. Игрок отличился во втором периоде. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин и Джоэль Эдмундсон. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне.

В параллельном матче «Даллас Старз» на домашнем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Старз».

При этом российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями. На счету Радулова только удаление.