Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» победил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «ураганов».
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной заброшенной шайбы. Игрок отличился во втором периоде. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин и Джоэль Эдмундсон. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Нидеррайтер, Валльмарк) – 14:24' (5x5) 0:2 Свечников (Славин, Эдмундсон) – 20:53' (5x5) 0:3 Нидеррайтер (Валльмарк, Хэмилтон) – 31:54' (5x5) 1:3 Густафссон (Кейн, Дебринкэт) – 52:05' (5x5) 2:3 Мёрфи (Кейн, Дак) – 53:15' (5x5) 2:4 Ахо – 59:42' (en)
В параллельном матче «Даллас Старз» на домашнем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Старз».
При этом российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями. На счету Радулова только удаление.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бенн (Факса, Комо) – 07:53' (5x5) 2:0 Бенн (Перри, Хейсканен) – 29:59' (5x4) 2:1 Хорват (Бёзер) – 31:24' (5x5) 3:1 Федун (Дикинсон, Каамано) – 33:27' (5x5) 4:1 Хейсканен (Даулинг, Сегин) – 42:44' (5x5) 5:1 Даулинг (Сегин, Бенн) – 43:26' (5x5) 6:1 Перри (Линделль) – 48:24' (5x5)
А. Свечников забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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