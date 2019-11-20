Купер — о травме Кучерова: он пытался, но не смог вернуться на лёд

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (1:3) рассказал о состоянии нападающего Никиты Кучерова.
В концовке второго периода российский форвард «молний» попал под силовой приём нападающего «блюзменов» Брэйдена Шенна. Кучеров покинул площадку и на третий период не вышел.
По словам Купера, у Кучерова нет сотрясения мозга. Россиянин «пытался, но не смог вернуться на лёд», уточнил тренер «молний». Точный диагноз Никите на данный момент не поставлен.
Кучеров сыграл 11 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 17 секунд, завершив встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв.
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